Parma, Faggiano: "Kulusevski rimane fino a giugno. Vogliamo rinforzarci"

Fra campo e mercato Daniele Faggiano, ds del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Dove possiamo arrivare in campionato? L'anno scorso avevamo 25 punti nel girone d'andata, non dobbiamo cullarci pensando ai punti perché pure lo scorso anno partimmo bene e poi abbiamo fatto fatica. Vogliamo fare meglio e a gennaio cercherò di fare un buon lavoro con la società per mantenere tutti i nostri ragazzi e rafforzarci laddove c'è bisogno. Le sirene di mercato su Kulusevski? È un mostro, ottima operazione per lui e Cornelius, abbiamo buoni rapporti con l'Atalanta. Resterà con noi fino a fine stagione. Cosa farei in caso di chiamata del Napoli? Le chiamate fanno sempre piacere, ho un contratto fino al 2022 con il Parma, quindi dovrebbero parlare con la società. Adesso al Napoli non sta girando, è un momento di sfortuna".