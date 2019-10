Parma-Genoa, i voti ai tecnici - Per Andreazzoli è game over

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il miglior Parma della stagione batte il Genoa con una prestazione maiuscola, segnando tre reti nel primo tempo e altre due nella ripresa. Mattatore della serata Andreas Cornelius, subentrato all'infortunato Inglese e autore di una tripletta. Le altre reti portano la firma di Kucka (che apre il match) e Kulusevski (che lo chiude). Per il Genoa in gol Pinamonti. Con questo risultato i crociati volano a 12 punti, lontani dalle zone calde della classifica, mentre il Genoa rimane sul fondo, con soli 5 punti. Andiamo a vedere come i tecnici hanno "giocato" la sfida:

ROBERTO D'AVERSA 8 - La sorte lo aiuta, schierando un Cornelius in serata di grazia (al posto di Inglese, infortunato dopo sette minuti), ma i suoi meriti sono evidenti: senza gli errori difensivi messi in evidenza contro il Torino e senza il VAR a guastare i piani, come accaduto col Sassuolo, il Parma in versione casalinga sa essere straripante. Cinque gol e almeno altrettante occasioni evidenti, la sua è una squadra che convince e parecchio anche senza l'apporto di Gervinho e Inglese, grandi assenti di questo inizio stagione. Da migliorare c'è sicuramente la continuità e l'approccio quando non ci sono 13 mila tifosi gialloblù ad appoggiare ogni azione.

Le pagelle del Parma

AURELIO ANDREAZZOLI 4 - Il capolinea sembra arrivato per l'ex Empoli, che oggi sembrava essere al dentro-fuori. La squadra se la gioca nel modo peggiore possibile e nonostante le attenuanti siano tante, è impensabile giocarsi la salvezza con una difesa di tal livello (oltre gol subitì a partita di media). La squadra dà l'impressione di giocare distratta e comunque di non aver il carattere giusto per reagire alle difficoltà. Al contrario, appena il Parma sblocca la sfida il castello di carte rossoblù crolla. Azzecca il cambio Pinamonti, una ben magra consolazione.