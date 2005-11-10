Parma, Gilardino: "Troppi gol presi facilmente, bisogna essere più concreti davanti"

Alberto Gilardino, tecnico del Parma, è stato intervistato da DAZN al termine della gara persa per 2-1 sul campo della Lazio: "AI ragazzi avevo chiesto di fare una partita compatta sul piano difensivo, si sono sacrificati tutti e abbiamo avuto 3-4 occasioni per andare in vantaggio. Dobbiamo essere più concreti, finalizzare meglio perché anche col Torino abbiamo creato i presupposti per far male. Nel secondo tempo abbiamo preso due gol in modo troppo facile con imperfezioni e qualche ingenuità, però bisogna continuare a lavorare perché è l'unica medicina avendo una squadra molto giovane".

C'è un blocco mentale della squadra?

"Indubbiamente, in base anche alle caratteristiche della Lazio sono uscite le loro individualità eccezionali che ti possono decidere la partita in ogni momento però è anche vero che dopo il 2-0 abbiamo fatto poco e nulla e questo non va bene. Non è accettabile che alla prima difficoltà cediamo il campo alla squadra avversaria".

Le occasioni create lasciano ben sperare?

"Sarebbe più difficile se non creassimo e non facessimo le cose provate in allenamento, riusciamo a creare situazioni pericolose e manca veramente poco per ottenere un risultato positivo. Però dobbiamo mantenere un certo equilibrio, perché in queste partite abbiamo preso gol troppo facilmente e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto".