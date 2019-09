Parma, grattacapo Karamoh ma il club non vuole arrivare alla rottura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le bizze di Karamoh agitano il Parma, con il giocatore che ieri non si è presentato all'allenamento e dunque è stato multato dalla società che ha preferito la "pena pecuniaria" rispetto all'esclusione della rosa. Pare che i problemi dell'ex Inter siano di natura personale e non legate al campo o da un cattivo rapporto con il tecnico. Già sabato, alla vigilia dalla sfida contro il Cagliari, era arrivato all'allenamento con un'ora di ritardo ma D'Aversa lo aveva comunque inserito tra i convocati. Una scelta che non ha pagato ma che resta la strada che vuole percorrere il club ducale. L'obiettivo è quello di recuperare il giocatore pagato ben 13 milioni di euro e di non arrivare assolutamente alla rottura definitiva che sarebbe anche un danno economico per le casse del club. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.