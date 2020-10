Parma imbattuto a San Siro da cinque partite: l'ultima sconfitta risale al 2013

Ottimo pareggio, quello conquistato dal Parma a San Siro. La formazione ducale è rimasta imbattuta in tutte le ultime cinque trasferte contro l’Inter in Serie A (1 vittoria, 4 pareggi): è la serie senza sconfitte esterne più lunga per i gialloblù contro i nerazzurri nella competizione. L'ultimo K.O. risale al 2013,