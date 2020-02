Parma ko, Caprari: "Rammarico ma felice per la prima in casa"

Dopo il ko contro la Lazio, è arrivata anche la reazione social di Gianluca Caprari. L'attaccante ha lasciato la Sampdoria negli ultimi giorni del calciomercato invernale per sbarcare al Parma. Questo il post su Twitter di Caprari. "C’è grande rammarico per non aver fatto punti, ma questa è la strada giusta. Sono felice per il mio esordio in casa, concentrati per la prossima".

