Parma, Krause risponde alle critiche sul mercato: "Ditemi chi ha aggiunto più minuti"

Kyle Krause replica alle critiche sul mercato del Parma. Il presidente dei ducali ha twittato in risposta a un utente che aveva pubblicato gli screenshot delle principali pagelle relative alla campagna trasferimenti dei crociati, quasi tutte con voti negativi: "Carli e la nostra squadra mercato - ha scritto Krause - hanno fatto un gran lavoro. Ditemi una squadra che ha aggiunto più minuti in questo calciomercato? I nuovi giocatori della nostra prima squadra giocheranno più dei nuovi acquisti di qualsiasi altra squadra in Serie A. Forza Parma".

Carli & our team did a great job. Name a club that added more minutes in this calcio mercato? Our new first team players will get more minutes than any other Serie A club’s new players. #ForzaParma 💛💙 https://t.co/NCnb5BiBey

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) October 6, 2020