Parma, malumore Radu per le scelte di D'Aversa ma l'Inter lo ha già rassicurato

Ionut Radu non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi dopo il calciomercato nella stessa posizione che aveva lasciato al Genoa, ovvero in panchina. Il giocatore di proprietà dell'Inter, prelevato dal Parma per sostituire l'infortunato Sepe, ha continuato a non giocare perché D'Aversa gli ha sempre preferito Colombi. Un'avventura che dunque non sta dando i suoi frutti, creando anche un discreto malumore nel rumeno che pensava di avere l'occasione di giocare in vista della prossima stagione. Ausilio però sarebbe già intervenuto rassicurando l'estremo difensore: il prossimo anno sarà il vice Handanovic, con il progetto a lungo termine di diventare il titolare dei nerazzurri. A riportarlo è Fcinternews.it.