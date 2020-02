© foto di Federico De Luca

Nella sua conferenza stampa di oggi, il neo portiere del Parma, Ionut Radu, ha parlato della trattativa che lo ha portato in gialloblù: "È bella da raccontare. Stavo andando in sede all’Inter per parlare del mio futuro perché non sapevo cosa fare, alla fine è arrivata la telefonata e mi sono detto di venire al Parma, non c’era molto da decidere. Ho scelto di venire qua”.

