Parma, sirene inglesi per Kulusevski: ci sono Arsenal e United

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dejan Kulusevski sta incantando in Italia con la maglia del Parma, attirando le attenzioni dei club più importanti in Italia e non solo. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun il talento in prestito al Parma è entrato nel mirino di Manchester United e Arsenal. Concorrenza estera dunque per Inter e Juventus, che in Italia seguono da più vicino lo svedese. Con l'Atalanta sullo sfondo che si sfrega le mani pensando all'asta in orizzonte.