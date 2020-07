Patric chiede scusa dopo il morso: "Poca lucidità". E Donati risponde: "Tranquillo, può capitare"

vedi letture

La Lazio ha chiuso in 10 la sfida contro il Lecce per l'espulsione di Patric dopo una vera e propria follia. Nei minuti finali, infatti, il difensore biancoceleste, durante una mischia in area, ha morso al braccio Donati. Inevitabile il cartellino rosso, arrivato con l'ausilio del VAR. Il giorno dopo, ad ogni modo, ecco arrivare le scuse social dello stesso spagnolo, che su Instagram ha scritto: "Ti chiedo scusa per il gesto che ho fatto. E' stata mancanza di lucidità". Immediata anche la risposta dello stesso Donati: "Sono cose che in momenti di alta tensione possono capitare, quando uno capisce l'errore e chiede scusa la cosa resta in campo senza rancore".