Perrotta su Zaniolo: "Parallelo con Totti errato. Ricorda più Bernardeschi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Perrotta, ex centrocampista della Roma, ai taccuini de 'La Gazzetta dello Sport' ha commentato le prestazioni di Nicolò Zaniolo: "Somiglia a Totti? In Italia si va sempre alla ricerca di paragoni, così gli facciamo del male. Nicolò ha dimostrato qualità importanti, io lo farei crescere senza confronti. Anche perché, pure cercando, francamente non li trovo. Per caratteristiche forse ci rivedo un po’ Bernardeschi, ma non Totti. Sono così diversi".

Sulla possibilità che Zaniolo in futuro indossi la maglia numero 10: "Prima o poi qualcuno prenderà quella maglia e si assumerà la responsabilità di portarla, con tutto il peso che ne potrà conseguire, visto quello che ha rappresentato Francesco Totti. Ma ci andrei piano. Zaniolo ha giocato diverse partite buone. Ma sono ancora poche".