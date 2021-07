Perrotta, messaggio a Spinazzola: "Questi momenti difficili ti renderanno ancore più forte"

Simone Perrotta, campione del mondo con l’Italia nel 2006, ha voluto esprimere tramite i social la propria vicinanza a Leonardo Spinazzola: "Quando si mette tutta l’anima e il cuore come fai tu ogni volta che scendi in campo, questi momenti difficili, messi alle spalle, non possono che renderti ancore più forte. Coraggio Leo!", il messaggio su Twitter dell'ex centrocampista della Roma.