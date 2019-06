© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prime parole di Gianluca Petrachi da direttore sportivo della Roma affidate al sito ufficiale del club giallorosso: "La Roma - si legge - rappresenta per me un'avventura ambiziosa e incredibilmente stimolante. Conosco bene le aspettative di un Club e di una piazza così importanti, proprio per questo ho accettato immediatamente questa sfida".