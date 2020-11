Petrachi su Conte: "Penso che all'Inter non ci sia quella serenità di cui Antonio necessita"

vedi letture

In Diretta Sportiva è intervenuto Gianluca Petrachi ex direttore sportivo di Roma e Torino, il quale si è soffermato anche su Conte: "Antonio come fa sbaglia. Quando lo vedevano agitato, dicevano che i giocatori pativano la sua caratterialità, quando è stato più pacato gli hanno detto che non ha più cattiveria e non è più lo stesso. La verità è che l'Inter è un ambiente non facile, credo che Antonio abbia bisogno di sentire tanta fiducia, di sentire persone che si fidano, nell'ultimo frangente di quest'estate problematiche come quelle che sono emerse anche a mezzo stampa non credo si sanino con una riunione, ci vuole qualcosa di più profondo. Penso forse non ci sia quella serenità di cui Antonio necessita, Antonio è bravo se qualcosa non funziona non credo dipenda tutto da lui".