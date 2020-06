Pezzella e il richiamo della Liga. Il Valencia offre giocatori, la Fiorentina per adesso fa muro

Spazio al mercato in uscita della Fiorentina sulle pagine de La Nazione, ed in particolare sul capitano German Pezzella. Il Valencia - si legge - sembra fare sul serio, ma si sta scontrando non tanto con la volontà del giocatore, quanto con la fermezza della Fiorentina che per muovere una delle sue pedine cardine vuole soldi (almeno 20 i milioni).

Le contropartite - Il club spagnolo - continua La Nazione - avrebbe cercato di inserire nella possibile trattativa il portiere Cillessen e la punta Gameiro, due profili che non hanno acceso gli entusiasmi dei dirigenti gligliati. In caso di addio di Pezzella, gli occhi della Fiorentina sono puntati su Jan Vertonghen che è il profilo adatto per dare solidità ed esperienza non solo al reparto difensivo, ma anche allo spogliatoio.