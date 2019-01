© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria (in programma domenica al Franchi), rispondendo anche ad una domanda su Milan Badelj, in maglia viola fino alla scorsa stagione e adesso in difficoltà alla Lazio: "Sapete la stima e l'affetto che ho per lui, sia come giocatore che come persona. Lui ha il mio numero ma il telefono non ha squillato per ora. Dobbiamo rimandare la risposta".