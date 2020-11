Pioli guida il Milan a distanza: un drone per gli allenamenti. Sabato riunioni tecniche in video

Guidare il Milan, anche da lontano. È quello che dovrà fare Stefano Pioli, in isolamento perché positivo al Coronavirus, peraltro in una partita complicata come quella contro il Napoli. Come raccontato da Sky, il tecnico rossonero sta seguendo gli allenamenti con un drone. Per ora, senza intervenire: lo farà tra venerdì e sabato, grazie a un’amplificazione (anche se comunque non sarà lui a condurre l’allenamento). Nel weekend, Pioli curerà delle riunioni tecniche molto particolari, ovviamente a distanza: probabile che siano one to one con i singoli, ma non è da escludere che possa trattarsi di colloqui con i singoli reparti. Infine, sarà inevitabilmente collegato in auricolare con Bonera e Lucarelli, chiamati a sostituire lui e il suo vice Murelli, anch’egli positivo al coronavirus.