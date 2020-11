Pirlo: "Questa gara deve essere un campanello d'allarme. La Lazio non aveva mai tirato"

vedi letture

"Demeriti nostri, andava gestita meglio la partita. La Lazio non ci aveva mai tirato in porta, è brutto andare a casa con un solo punto". Andrea Pirlo è ben più che rammaricato dopo l'1-1 dell'Olimpico, come evidenzia a Sky Sport. "Deve essere un campanello d'allarme, i dettagli vanno curati, serve cercare la vittoria fino all'ultimo".

Su Frabotta dal 1' "Chiesa e Ramsey non c'erano, in quel ruolo avevo Frabotta che poteva farlo bene. Ha giocato bene, gli devo fare i complimenti".

Sulla gara della Juventus "Ci siamo abbassati ma non avevano mai tirato. Non siamo riusciti a gestire una palla recuperata negli ultimi secondi".

Su Ronaldo "Ha preso una distorsione e un colpo, non era in grado di continuare".

Su Morata "Ha avuto i crampi, non poteva restare in campo".