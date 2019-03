Più di uno scontro diretto: Frosinone, la condanna (forse) è già eseguita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Contro il Torino, una settimana fa era stata fatale la ripresa, oggi i primi 45'. Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per il Frosinone, che nell'ultimo mese ha raccolto solo un punto, frutto del pareggio sul campo del Genoa. È un momento sicuramente molto complesso per i ragazzi di Baroni, forse il più difficile di tutta la stagione: quello di Empoli era più di un semplice scontro diretto, e l'ennesima battuta d'arresto fa scivolare i laziali a otto lunghezze di distanza dai toscani, che occupano la quartultima posizione.

Ai ciociari non è bastato un buon secondo tempo per ribaltare il doppio svantaggio maturato nella prima metà di gioco, in cui sono emersi tutti i limiti di una squadra troppo fragile e spesso incapace di reagire alle difficoltà. Il punteggio sarebbe potuto essere più largo se Sportiello non avesse salvato su Farias in pieno recupero, dando un minimo spiraglio ai suoi compagni. I cambi effettuati a inizio ripresa hanno rivitalizzato Ciano e soci, che hanno dimezzato lo svantaggio con Valzania (molto positivo il suo ingresso) e hanno provato in tutti i modi a pareggiare, senza però la necessaria lucidità e quel pizzico di esperienza che, in questi casi, non guasta. Adesso la situazione è davvero complicata e ci vorrà un miracolo per arrivare davanti a Empoli e a Bologna a fine campionato e festeggiare ancora una volta un traguardo storico.