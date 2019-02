Pjaca, non solo il Genoa. A gennaio ha detto no a Siviglia e Newcastle

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo il Genoa nel mese di gennaio ha bussato alla porta della Fiorentina per Marko Pjaca, esterno offensivo classe '97 di proprietà della Juventus legato al club viola da un accordo valido fino al prossimo 30 giugno.

Come riporta il 'Corriere Fiorentino', anche Siviglia e Newcastle hanno chiesto il calciatore croato, ma è stato lo stesso Pjaca a rifiutare le offerte per giocarsi le sue carte a Firenze fino al termine della stagione.