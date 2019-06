Platini attacca Infantino: "Ha vomitato sulla FIFA. Suo ruolo non legittimo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attacco di Michel Platini a Gianni Infantino. Nel corso di una conferenza stampa con sette quotidiani europei, l'ex presidente della UEFA ha dichiarato: "È un ottimo giurista, un ottimo segretario generale, ma non ha alcuna legittimità. Non è credibile come presidente della FIFA. Ha vomitato per dieci anni sulla FIFA. Quando dico "vomito" esagero un po', ma tutti sanno che ha sempre criticato la FIFA. Come può promuovere il calcio femminile quando lo ha sempre preso in giro? Non ci ha mai creduto".