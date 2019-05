© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus, racconta questa mattina Tuttosport, in estate si regalerà un top player e tutto lascia pensare che il nome da copertina arriverà a centrocampo. Il quotidiano spiega come i nomi in ballo siano principalmente due: uno è quello di Paul Pogba del Manchester United, l'altro quello di Tanguy Ndombele del Lione. Dei due uno, visto che Paratici non avrà la disponibilità necessaria per il doppio investimento: il nome più 'raggiungibile' sembra quello di Pogba, anche per via di vecchie promesse fatte dallo stesso francese e per un appeal internazionale dei bianconeri in continua crescita (anche se il Real Madrid non molla assolutamente). Mentre su Ndombele, oltre al Manchester City, è fortissimo il pressing di PSG e Manchester United.