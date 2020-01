Pradè e il suo futuro alla Fiorentina: "Situazione slegata dal mercato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Fiorentina per annunciare il rinnovo di Riccardo Sottil fino al 2024. Assieme al giovane attaccante si è presentato il ds Daniele Pradè che ha fatto un punto sul momento del club viola a 360°. Fra i temi toccati anche quello relativo al suo futuro con il club gigliato legato a doppio filo al mercato invernale: "Io sono un dipendente e sono felice di essere qui. Questo è un anno di ricostruzione, con cambiamenti radicali. Avevamo 75 contratti ed è stato difficile. Il percorso è stato lento e graduale. Il mio futuro non c'entra niente. Io metto passione, voglia e lealtà. Questo è come faccio calcio".