Premier, il 27° turno - Fari puntati su Old Trafford: c'è United-Liverpool

Un fine settimana di pausa per fare spazio agli ottavi di FA Cup, e la Premier League è pronta a riaprire i battenti per lo svolgersi della 27^ giornata del massimo campionato inglese. Anche se in contemporanea si giocherà un evento che catalizzerà ancor di più le attenzioni di tutti: la finale di Carabao Cup tra Manchester City e Chelsea. Non è solo l'atto terzo di Sarri vs. Guardiola in terra inglese, sfida che fin qui ha visto due affermazioni di quest'ultimo, prima in Supercoppa e poi nel terrificante 6-0 dell'Etihad in campionato che ha inaugurato la conclamata crisi dei londinesi. Rinviata dunque a data da destinarsi la sfida tra Chelsea e Brighton in programma per domenica, mentre il City aveva già disputato la partita con l'Everton originariamente prevista per questo weekend, battendo l'Everton. C'è l'opportunità, dunque, per il Liverpool di riprendersi il primato solitario in campionato.

Il match clou - Per farlo, però, sarà necessario sormontare uno degli ostacoli più difficili possibili, per la banda di Klopp. Per sperare in un primato e di sopravanzare di nuovo il Manchester City in classifica, il Liverpool dovrà infatti appellarsi ai cugini dei Citizens, il Manchester United che allo stato attuale delle cose è semplicemente una delle squadre più in forma d'Inghilterra, se non proprio la primatista assoluta, in quanto a condizione recente. Una sola sconfitta da quando Solskjaer siede sulla panchina dei Red Devils, e questa è arrivata tra l'altro in Champions. Giocando ad Old Trafford, per il Liverpool si tratta di fare un qualcosa di simile ad un'impresa, in una delle partite storicamente più calde del calcio inglese.

Le altre gare - Due partite sono state già giocate nella serata di ieri: è arrivato un largo successo del Watford a Cardiff con cinquina, ma soprattutto l'ennesima sconfitta del Fulham, che mette così a serio rischio la posizione di Claudio Ranieri sulla panchina dei Cottagers. La squadra londinese si sta avvicinando sempre di più alla retrocessione, e non sembra in grado di invertire la rotta, almeno stando a quanto mostrato finora. Tra le squadre di alta classifica apre le danze oggi all'ora di pranzo il Tottenham, atteso dalla partita in casa del Burnley. Un impegno da non sottovalutare per Pochettino e i suoi ragazzi, che vincendo si avvicinerebbero alla vetta. Gioca domenica, in contemporanea con la super-sfida di Old Trafford, l'Arsenal: all'Emirates arriva il Southampton, per una sfida che agli occhi di Emery può voler dire solamente tre punti, per la maturazione di questa squadra.

Il programma

Cardiff - Watford 1-5

West Ham - Fulham 3-1

Burnley - Tottenham (oggi, ore 13.30)

Bournemouth - Wolverhampton (oggi, ore 16)

Newcastle - Huddersfield (oggi, ore 16)

Leicester - Crystal Palace (oggi, ore 18.30)

Chelsea - Brighton (rinviata a data da destinarsi)

Arsenal - Southampton (domani, ore 15.05)

Manchester United - Liverpool (domani, ore 15.05)

La classifica

Manchester City** e Liverpool 65; Tottenham 60; Manchester United 51; Arsenal e Chelsea 50; Watford** 40; Wolverhampton 39; West Ham** 36; Everton** e Bournemouth 33; Leicester 32; Crystal Palace, Brighton e Burnley 27; Newcastle e Cardiff 25; Southampton 24; Fulham** 17; Huddersfield 11.

**= una partita in più