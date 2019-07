© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La trattativa per De Rossi è a buon punto. Nei prossimi giorni volerà a Buenos Aires, al 99% Daniele sarà un giocatore del Boca". A confermarlo è direttamente il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, interpellato da TyC Sports sul futuro dell'ex centrocampista della Roma. A proposito dei giallorossi, lo stesso Angelici ha smentito seccamente i rumors sul giovane Agustin Almendra, obiettivo di Petrachi per sostituire Nzonzi: "Al momento non ci sono arrivate offerte".