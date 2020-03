Pres. Cagliari: "Taglio stipendi? Tutti i nostri tesserati hanno rinunciato già a una mensilità"

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto a “Monitor”, trasmissione di Videolina, parlando anche del taglio degli ingaggi: “Noto grande senso di responsabilità, tutti i nostri tesserati e non solo i giocatori hanno rinunciato già a una mensilità. Un gesto di grande responsabilità che permette di limitare le perdite, che sarebbero comunque pesanti anche considerando i diritti TV che per ora rientrano. Se non dovesse ripartire il campionato vedremo cosa fare per i prossimi mesi, per ora possiamo solo ringraziare coloro che hanno fatto questo gesto”.