© foto di Giacomo Iacobellis

Il presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, ha assicurato che il club ha i soldi necessari per accontentare le richieste economiche dell'Inter e che lo stesso giocatore è disposto a restare: "Il contratto di Gabigol termina dopo il Mondiale per Club. Ha chiesto tempo per valutare le alternative. Ha chiarito che ama i tifosi del Flamengo ed è ricambiato. Ora dipende da lui. Il Flamengo ha i soldi che l'Inter chiede. Deve essere lui a voler restare, è un professionista che deve valutare le offerte che ha ricevuto" ha dichiarato a Esporte Interativo.