Pres. Lione: "Mi piacerebbe vedere Ndombele alla Juventus con Pjanic"

© foto di Marco Spadavecchia

Il patron del Lione Jean-Michel Aulas parla a Tuttosport dell'obiettivo di mercato bianconero Tanguy Ndombele, che piace non poco a Paratici ed Agnelli: "La Juve lo vuole, ma ci sono anche il PSG, il Manchester United e il City. Sinceramente mi piacerebbe vedere Ndombele alla Juventus con Pjanic, un giocatore che abbiamo lanciato noi a Lione e a cui sono ancora legatissimo. Vedremo cosa succederà. Di prezzi non parlo. Nella vendita di un giocatore la priorità sono i parametri economici. Ma a parità di offerte, mi piacerebbe darlo ad Andrea. Simile a Pogba? È stato protagonista di un gran Mondiale con la Francia ma, come è normale che sia, ha pagato un po’ la Coppa del mondo in questa stagione. Ndombele è stato più decisivo quest’anno e per me è più completo".