Il presidente della regione Lazio: "Lotito dovrebbe chiedere scusa ai tifosi e non offendere"

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha parlato della Lazio nel corso della trasmissione Un giorno da Pecora su Rai Radio Uno. E non si è sottratto alle domande sul rapporto tra Claudio Lotito e la tifoseria biancoceleste:

"Lotito dovrebbe essere più educato, imparare a rispettare maggiormente i tifosi, ascoltarli e non insultarli continuamente", ha dichiarato Rocca, aggiungendo: "Con la sua arroganza ha fratturato il rapporto con la tifoseria".

Rocca ha ammesso di aver affrontato direttamente la questione con Lotito: "Gli ho detto che parla di frange radicali del tifo, ma ha perso anche i tifosi delle tribune, gli impiegati e gli avvocati, a forza di insultarli. Utilizza una modalità tutta romanaccia come a dire: 'Voi non capite niente e so tutto io'. Negli ultimi anni non è stato un bello spettacolo".

Ma c'è una possibilità per ricucire il rapporto? Per Rocca una soluzione c'è: "Lotito dovrebbe dare delle risposte. L'anno scorso è andato al Nasdaq, annunciandolo in pompa magna. E poi? Quando gli sono state fatte delle domande, ha risposto: 'Sono fatti miei'. Quando si parla di sognare per la propria squadra, lui dice: 'Prendetevi gli ipnotici'. Ci si può relazionare così?". E ancora: "Dovrebbe chiedere scusa per i suoi comportamenti, anziché offendere sempre. Sono stati tanti i presidenti che hanno chiesto scusa".

Rocca ha dichiarato di aver in passato suggerito allo stesso Lotito di cambiare atteggiamento: "In passato avevo un ottimo rapporto con lui. Poi gli ho raccomandato più volte di cambiare il modo di comunicare con i tifosi, ma mi ha sempre preso in giro".