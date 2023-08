Prima gli annunci, poi subito in campo: Paredes e Sanches già a disposizione della Roma

L'atterraggio a Ferragosto, le visite, la firma e oggi il primo allenamento. Giornate intense per Leandro Paredes e Renato Sanches, che questa mattina si sono allenati per la prima volta con la Roma di José Mourinho, nel giorno dell'annuncio ufficiale del loro arrivo in maglia giallorossa.

Il portoghese e l'argentino hanno preso parte all'allenamento in mattinata, in preparazione alla sfida con la Salernitana del week-end, e con loro, per il secondo giorno di fila, si è allenato anche Dybala. Se Renato Sanches spera di esordire già alla prima giornata, diverso è il discorso per Paredes, che squalificato non potrà giocare la prima giornata.