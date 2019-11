Primavera 1, il Napoli insegue i 3 punti. Big match tra Roma ed Atalanta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell'8ª giornata del Campionato Primavera 1, la Fiorentina di Emiliano Bigica - imbattuta dal 28 settembre (1 vittoria e 4 pareggi consecutivi) - affronta il Genoa di Luca Chiappino in un'affascinante sfida in zona play-off.

Il programma prosegue con il Chievo di Paolo Mandelli che, dopo aver trovato la prima vittoria in campionato nel turno precedente, cerca continuità contro l'altalenante Torino di Marco Sesia mentre il Bologna di Emanuele Troise - sconfitto sette giorni fa proprio dai granata - ospita l'Empoli di Antonio Buscè. Cerca riscatto, invece, il Cagliari di Max Canzi che, dopo aver interrotto una striscia di cinque vittorie consecutive, vuole tornare a far punti contro il Pescara di Nicola Legrottaglie mentre il Napoli di Roberto Baronio, contro il fanalino di coda Sassuolo, insegue una vittoria che manca agli azzurri dal 14 settembre.

BAtalantig match di giornata, tra la prima e la terza forza del campionato, quello tra l'Atalanta di Brambilla (attualmente a punteggio pieno con una gara da recuperare) e la Roma di Alberto De Rossi (in striscia positiva di vittorie da quattro turni), che andrà in scena nel primo dei due posticipi domenicali (l'altro è quello tra Juventus e Lazio).

Infine, l'Inter di Armando Madonna, avvalendosi dell'art.8 del regolamento ha deciso di posticipare la sua partita contro la Samp al 22 novembre.

Campionato Primavera 1 TIM

Girone Unico

8ª Giornata

Sabato 9 Novembre

Ore 11:00 - Fiorentina-Genoa

Ore 13:00 - Chievo Verona-Torino

Ore 14:30 - Bologna-Empoli

Ore 14:30 - Pescara-Cagliari

Ore 15:00 - Napoli-Sassuolo

Domenica 10 Novembre

Ore 10:00 - Roma-Atalanta

Ore 14:00 - Juventus-Lazio

Mercoledì 22 Novembre

Ore 14:30 - Sampdoria-Inter

Classifica: Atalanta* 18, Cagliari 16, Roma 15, Genoa* 13, Inter* 12, Fiorentina 10, Sampdoria 9, Bologna* 9, Pescara 7, Torino 7, Lazio 7, Napoli 6, Empoli* 6, Juventus* 6, Chievo Verona 5, Sassuolo 4.