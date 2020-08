PSG, Tuchel su Icardi: "Importante che faccia un grande partita. Può sempre segnare"

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, parlando anche di Mauro Icardi: "Per noi è importante che faccia una buona partita, viste le condizioni di Mbappé e l'assenza di Cavani. Può sempre segnare e si è integrato bene nella squadra. Abbiamo tanti sudamericani in rosa e non è stato facile per lui".