Quando ripartirà il calcio? Due ipotesi di lavoro con la UEFA. Con la stessa priorità

Quando ripartirà il calcio italiano? E' una delle tematiche al centro del dibattito. Ieri si è tenuto il tavolo, in Lega Serie A, con la UEFA per la calendarizzazion. Da questo è emersa la totale consapevolezza che non si potrà finire la stagione entro il 30 giugno. Due le ipotesi sul tavolo, con la UEFA che vuole prendere una decisione che riguardi tutte le leghe europee per non creare difformità in vista della prossima stagione. Entrambe le ipotesi sono valutate con la stessa priorità.

Prima ipotesi Si giocano prima i campionati con termine ultimo fissato per il 10-15 luglio, a seconda delle giornate mancanti delle diverse leghe, e dopo le finali delle Coppe Europee.

Seconda ipotesi Competizioni in concomitanza, finendo a luglio sia campionati che Coppe.

La decisione Ancora non è stata fissata una deadline per decidere, la sensazione è che fino ai giorni intorno a Pasqua (12 aprile) non ci saranno certezze. Ogni due giorni massimo, sarà istituito un tavolo di lavoro tra la Lega e le altre componenti o tra la Lega e la UEFA per fare il punto della situazione.

