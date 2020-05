Rabiot osservato speciale del Manchester United, per la Juve sarebbe tutta plusvalenza

Adrien Rabiot è uno dei calciatori più seguiti dalle squadre di Premier. In particolare dal Manchester United, che in diverse occasioni lo ha monitorato da vicino con i propri osservatori non a caso spediti all’Allianz Stadium in occasione di alcune gare di Champions. Dopo una prima fase di ambientamento in Serie A, e soprattutto un ritorno ai ritmi di lavoro sostenuti (contrapposti a quasi un anno di inattività), il centrocampista francese negli ultimi mesi è apparso frequentemente in crescita e sempre più vicino alla sua massima espressione potenziale. La Juve lo ha preso la scorsa estate a parametro zero, anticipando tutti – Barcellona in primis – e lui ha già in parte ricambiato la fiducia: ci si aspettava molto nella seconda parte di stagione. L’emergenza sanitaria ha fermato anche il suo processo di crescita, il prossimo mercato (dalle dinamiche nuove per tutti) potrebbe non escluderlo da qualche trattativa: in caso di vendita, per la Juve sarebbe tutta plusvalenza.