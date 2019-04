© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità interessanti sul futuro di Lorenzo Insigne dall'edizione odierna de Il Mattino. Mino Raiola, dopo qualche telefonata, vedrà di persona Aurelio De Laurentiis la prossima settimana per cominciare a chiarire la situazione in vista della prossima stagione. Ancora non c'è chi è disposto a far follie per acquistarle il numero 24, anche perché a spaventare le pretendenti c'è il patron azzurro, con cui è storicamente complicato portare a compimento buoni affari.

Cento milioni di euro. E' questa la richiesta della proprietà partenopea, che non ha bisogno di vendere il suo capitano e proprio per questo non abbassa le pretese. E' per questo che - si legge sul quotidiano - l'agente italo-olandese ha l'esigenza di avere uno sconto perché sa che a quelle cifre nessuno si avvicinerà al suo assistito. Ma, se De Laurentiis non dovesse accettare di abbassare il prezzo, dall'entourage di Lorenzo chiederanno un adeguamento contrattuale, anche minimo e quindi simbolico.