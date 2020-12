Raiola: "Pogba via dal Manchester United a gennaio". Ecco quanto vale e quanto guadagna

"Inutile girarci intorno. Meglio parlar chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli: Paul al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Deve cambiare squadra, deve cambiare aria. Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, nell'estate del 2022, ma credo che la soluzione migliore per le parti sua quella della cessione nel prossimo mercato". Parole e pensieri di Mino Raiola, procuratore di Paul Pogba che nel corso di una intervista rilasciata a 'Tuttosport' ha annunciato la volontà del calciatore francese di lasciare l'Old Trafford a gennaio, nella prossima finestra di calciomercato.

Ma quanto vale e quanto guadagna Pogba? Classe '93, Pogba campione del Mondo in carica con la Francia tornò allo United nel 2016 per 105 milioni di euro. Adesso vale meno, ma per 'Transfermarkt' nonostante ciò ha una valutazione comunque molto elevato: 80 milioni di euro. Più bassa la valutazione fornita dal CIES negli ultimi mesi, anche in virtù della crisi economica generata dal Coronavirus. Annotazione importante. Inoltre in questo caso parliamo di un giocatore che negli ultimi mesi non ha fatto bene e, soprattutto, ha un contratto in scadenza nel 2022 che non vuole rinnovare.

Per chi vorrebbe quindi acquistarlo senza scambi, una valutazione da 50 milioni di euro potrebbe essere quella giusta. Discorso diverso, invece, se Pogba venisse inserito in uno scambio perché a quel punto le valutazioni (come accaduto, ad esempio, per Pjanic-Arthur) tengono conto anche di dinamiche di bilancio, non solo calcistiche. Poi c'è da aggiungere l'ingaggio: in questo momento, Pogba a Manchester guadagna circa 15 milioni di euro.