Ramos-gol, 50 giorni dopo in campionato: il Milan sblocca il match con l'Atalanta di rigore
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 18:28Serie A
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18.10.2026 18:28Serie A
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Il Milan sblocca la sfida contro l'Atalanta al 24': Obric, appena entrato, intercetta con il braccio largo una conclusione da fuori di Musah e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Gonçalo Ramos rallenta la rincorsa e spiazza Carnesecchi con una conclusione angolata, firmando l'1-0 e il suo secondo gol in campionato.
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