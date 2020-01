Ranieri: "Noi nelle sabbie mobili. Caprari? Credo in lui e lo metto spesso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha analizzato così a Sky Sport il pareggio a reti inviolate ottenuto oggi col Sassuolo: "Il Sassuolo è una squadra super organizzata, ha preso un palo e noi non siamo riusciti invece a trovare il varco giusto. In questo momento un punto fa sicuramente comodo. Complimenti a loro e a noi per questa partita".

La classifica?

"Siamo nelle sabbie mobili, per uscirne dobbiamo fare una serie di risultati positivi. Venivamo dalla sconfitta con la Lazio e un pareggio è quindi una cosa positiva. Ora testa alla prossima".

Tonelli subito dal 1'?

"Oggi avevo tanti giocatori con l'influenza, incluso Tonelli. Però abbiamo stretto i denti".

Caprari uomo mercato?

"È un nostro giocatore, lo metto spesso dall'inizio o a gara in corso perché credo in lui. Non so nulla dell'interesse del Sassuolo nei suoi confronti".