RBN, Moggi: "Napoli, giocatori irrispettosi. Cosa che non può esistere"

Ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, Luciano Moggi, ha parlato del caos che si è scatenato in casa dei partenopei dopo il no al ritiro della squadra nel post gara della sfida di Champions contro il Salisburgo: "La questione è complessa, i giocatori non rispettano né l’allenatore né il presidente. Evidentemente è successo qualcosa alla fine della partita, è un discorso che non può esistere. Sono malumori che covano sotto e poi piano piano vengono fuori e basta una scintilla per farli esplodere. Credo che sia una cosa abbastanza grave, è una mancanza di rispetto verso chi paga gli stipendi”.

