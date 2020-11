Real Madrid, Zidane: "Speciale tornare a San Siro, ho vinto tante volte quando ero alla Juve"

vedi letture

"Anche domani sarà una finale, proprio come all'andata. È la Champions, tutte le partite sono finali". Così Zinedine Zidane a Sky Sport alla vigilia del match con l'Inter. "Sempre difficile vincere, ci sono tre punti in ballo. Però è una finale perché noi, come tutti, abbiamo iniziato con difficoltà e quindi è importante. Tornare a San Siro è sicuramente speciale, in questo stadio ho giocato tante volte contro Inter e Milan quando ero alla Juve", dice il tecnico francese.