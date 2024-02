TMW Retroscena Milan, il tentativo per Ricci a gennaio. Può tornare di moda in estate

Verso la metà di gennaio è emersa una possibilità di mercato piuttosto intrigante per il Milan, la pista che conduceva al centrocampista Samuele Ricci (22 anni) di proprietà del Torino e già seguito con una certa insistenza dalla Lazio nella scorsa estate. Il classe 2001 è legato ai granata con un contratto fino al 2026 le cui contrattazioni per il rinnovo hanno subito un certo rallentamento nelle ultime settimane e in prospettiva poteva diventare di nuovo nome caldo.

E stando alle informazioni in possesso di Tuttomercatoweb.com, la possibilità di un assalto del Milan a Ricci è stata un'idea concreta nei piani della dirigenza rossonera, almeno per qualche giorno. Sono stati messi in piedi dei contatti attorno a metà gennaio, con la dirigenza del Diavolo che ha provato a capire se fosse possibile inserire qualche contropartita tecnica sul tavolo, su tutti il profilo di Lorenzo Colombo (21 anni), attaccante che lo scorso anno era in prestito al Lecce e in questo ha invece iniziato, sempre a titolo temporaneo, a Monza.

Una volta appresa la volontà del Torino di non privarsi a gennaio di Ricci, e la richiesta di un conguaglio economico alto che prescindesse dall'inserimento di altri giocatori per alleggerirlo, il Milan ha lasciato perdere. Almeno per gennaio, però, visto che verso giugno l'idea Ricci può tornare di moda.