Rinnovo col Napoli? Gattuso: "Sono felice, ma non credo ai contratti: faccio fatica con le clausole"

Nel corso dell'intervento a Sky Sport dopo il successo sul Benevento, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato anche della trattativa per il rinnovo di contratto: "Io sono contento di lavorare a Napoli, sono contento di avere a che fare con queste persone che gestiscono la società, sono contento di allenare questi giocatori. C'è un problema: io non credo tanto ai contratti per come sono fatto. Un giorno mi si può chiudere la vena, vedo tre-quattro cose in quattro-cinque differenti e prendo e me ne vado a casa. Il presidente lo sapete come è fatto, vuole tutelarsi con le clausole. Io faccio fatica".