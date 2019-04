© foto di Insidefoto/Image Sport

La Juventus questa mattina è rappresentata in Lega da Landucci e Barzagli, il Milan da Gattuso e Romagnoli, l'Inter da Marotta, Spalletti e Handanovic, la Roma da De Sanctis e De Rossi. E il Napoli? Da Gianluca Gaetano, attaccante della Primavera che non ha ancora esordito in prima squadra. E' lui, insieme al responsabile dell'ufficio stampa Nicola Lombardo, in questo momento a Milano per conto del club partenopeo nella riunione in Lega tra arbitri, capitani e allenatori.