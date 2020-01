© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso s'è tolto più di qualche sassolino dalle scarpe e ha risposto per le rime a tutte le critiche ricevute in questi giorni: "Il ritiro l'hanno deciso i giocatori, io non ho deciso niente. Dopo ho sentito pigiama party e altre robe ma non c'è stato alcun pigiama party. Fossero andate male le cose anche in Coppa Italia, la squadra sarebbe tornata in ritiro e forse si usciva da Castel Volturno nuovamente venerdì. Circolava la voce che mi sono preso a cazzotti con Allan, ma secondo voi un allenatore può prendersi a cazzotti con un calciatore? Bisogna fare i bravi, perché già è molto difficile. Invece c'è qualcuno che il bravo non lo vuole fare. Lunedì ho chiamato Allan ed ero in imbarazzo: ho sentito dire che s'è rifiutato di scendere in campo, ma lui da cinque partite gioca con antiinfiammatori. In questo momento bisogna fare i bravi e aiutare la squadra, se poi bisogna vendere una copia in più o fare qualche click in più non lo so. Se vogliamo bene a questa squadra e a questa città bisogna fare i bravi". In basso il video.