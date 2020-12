Rivoluzione Brexit sul mercato: per il permesso di lavoro campionati divisi in fasce. Ecco come

2° parte dell'inchiesta di Tuttomercatoweb sugli effetti della Brexit sul mercato: come la FA ha diviso campionati e tornei in fasce

La rivoluzione inglese riguarderà anche il calcio. Perché la Brexit avrà effetti pesanti e importanti sul tesseramento di calciatori non britannici per quanto riguarda i campionati di Premier League e per tutta la EFL. Dal 1° gennaio del 2021, con effetto immediato, il Regno Unito uscirà dalla UE e dunque i comunitari saranno equiparati ai comunitari. In questo speciale a tappe, proviamo a raccontare cosa di fatto cambierà anche per il mondo del calciomercato.

LE FASCE

I campionati sono divisi per fasce, così come le competizioni. E ogni presenza, così come il minutaggio, assegnano dei punti per poter ottenere il work permit che un giocatore avrà una volta raggiunti i 15. A ogni fascia sarà assegnato (nelle puntate successive) un punteggio diverso a seconda di piazzamenti e non soltanto.

Fascia 1

Campionati: Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A, Ligue 1

Competizioni internazionali: Champions League, Copa Libertadores

Competizioni giovanili

- Mondiali U20

- Mondiali U17

- Europei U21

- Europei U19

- Europei U17

- Sub20 Conmebol

- Sub17 Conmebol

- Coppa d'Africa U20

- Coppa d'Africa U17

- Campionato Africano U23

- Coppa d'Asia U23

- Coppa d'Asia U20

- Coppa d'Asia U17

- Concacaf U20

- Concacaf U17

- OFC U20

- OFC U17

- Giochi Olimpici

- Torneo di Tolone

Fascia 2

Campionati: Portogallo, Olanda, Belgio, Turchia, EFL

Competizioni internazionali: Europa League, Copa Sudamericana

Competizioni giovanili: Qualificazioni per le competizioni di Fascia 1, U23 o U17

Fascia 3

Campionati: Russia, Brasile, Argentina, Messico, Scozia

Fascia 4

Campionati: Repubblica Ceca, Croazia, Svizzera, Spagna (2), Germania (2), Ucraina, Grecia, Colombia, USA, Austria, Francia (2)

Fascia 5

Campionati: Serbia, Danimarca, Polonia, Slovenia, Cile, Uruguay, Cina

Fascia 6

Tutti gli altri campionati