RMC SPORT - Beneforti: "Milan meglio del Napoli. Rosso a Doveri"

"Il Milan ha giocato meglio del Napoli, poco aggressivo e troppo scontato. I rossoneri sono sempre stati dentro e sapevano quello che volevano, avrebbero anche potuto vincere". Questo il commento di Claudio Beneforti a RMC Sport dopo lo 0-0 di San Siro. Il giornalista del Corriere dello Sport ha poi aggiunto: "Il rosso nel finale l'avrei dato a Doveri, Ruiz aveva le braccia attaccate al corpo. Quando gli arbitri vogliano fare i protagonisti sbagliano"

Sulla scelta di Ancelotti di schierare Insigne-Mertens-Milik-Callejon insieme:

"Non ha pagato questa soluzione in termini di gioco e risultati. Non è facile mantenere gli equilibri e le distanze giuste. La qualità è andata a discapito di altre componenti che nel calcio sono importanti. Il Milan è stato bravo a tenere le linee sempre strette, a coprire i cambi di gioco e a non dare profondità: non ha sbagliato una virgola. Tatticamente la partita dei rossoneri è stata da 8, quella del Napoli da 6: per arrivare al livello della Juventus queste partite si devono vincere".

L'Udinese è in piena lotta per la retrocessione...

"Tutte le volte che la Sampdoria ripartita trovava un vialone senza semafori rossi. Ho visto una squadra poco organizzata, lontana da quella apprezzata contro il Sassuolo un mese fa. Oltre al furore, ha perso quello che aveva portato Nicola in più di Velazquez: ecco mi sembra la stessa squadra di inizio anno, solo che gioca peggio a pallone".

Domani ci sarà Atalanta-Roma:

"Mi aspetto una bella partita. Ci vorrà una grande Roma per far risultato a Bergamo: se si imporrà vorrà dire che sarà una squadra ritrovata ma sarà molto difficile. I giallorossi dovranno correre molto, serve molta forza interiore: contro l'Atalanta devi essere al massimo delle tue proprie condizioni fisiche e non ti puoi permettere mai di uscire fuori dalla partita sennò vieni punito".