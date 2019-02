RMC SPORT - Cuneo, Santacroce: "Loro ragazzi felici nonostante il 20-0"

Fabiano Santacroce, difensore e capitano del Cuneo che ieri ha vinto 20-0 una partita surreale contro sette, poi otto a partita in corso, giovanissimi giocatori che rappresentavano il Pro Piacenza, ha parlato del vergognoso momento, scendendo anche nei dettagli, nel corso dell'intervento a RMC Sport. Ha ad esempio spiegato le motivazioni dietro al voler insistere nel continuare a giocare: "Ci hanno fatti giocare una partita in queste condizioni e noi l'abbiamo giocata, facendo semplicemente quello che dovevamo. Magari così emergeranno le tante problematiche che ci sono. Ad essere sincero dopo mezz'ora non mi sentivo più di partecipare, è stato uno scempio. Il problema però è anche della società che pur di evitare di una squalifica, giusta visto che non ha mai pagato gli stipendi, manda sette ragazzini. I ragazzi per fortuna sono comunque rimasti felici della cosa, perché hanno una presenza in Serie C, nonostante abbiano perso 20-0".