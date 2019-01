RMC SPORT - Galbiati: "Meglio Gabbiadini di Muriel. Pjaca? Vincerà la Juve"

© foto di Federico De Luca

Le parole dell'ex giocatore Roberto Galbiati a RMC Sport:

In Coppa Italia il Torino ospiterà la Fiorentina...

"Chi gioca in casa è favorito, ma quando si torna a giocare dopo le vacanze ci sono tante incognite".

Il Torino potrà puntare all'Europa League?

"Penso di sì, fa parte di quel gruppo di 5-6 squadre che potrà raggiungere l'Europa. Dopo un inizio difficile, il Torino ha ritrovato compattezza e ha fatto anche risultati importante come il pareggio dell'Olimpico con la Lazio".

Sarà difficile per Pioli far coesistere Muriel e Simeone?

"Muriel è un ottimo giocatore ma è difficile da collocare nel sistema di gioco di Pioli. Avrei preferito Gabbiadini, che avrebbe potuto giocare sia esterno che punta. Muriel invece è solo una seconda punta".

Sul possibile ritorno di Pjaca alla Juventus...

"Corvino l'ha voluto a tutti i costi e lo vorrà tenere, anche se le prestazioni fornite fino ad ora sono state poco convincenti. Alla lunga credo vincerà la posizione della Juventus, il cui obiettivo è che Pjaca giochi".

Quale big si rinforzerà di più con questo mercato?

"Secondo me la Lazio".

Sorpreso da questo Bologna?

"Mi dispiace molto per Inzaghi, che reputo un buon allenatore. La società non gli ha messo a disposizione una rosa adeguata. Gli uomini mercato non sono stati all'altezza".