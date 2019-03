RMC SPORT - Lazzari: "Chiesa e Bernardeschi due potenziali campioni"

© foto di Federico De Luca

Andrea Lazzari, ex centrocampista di Cagliari e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport in occasione della sfida fra isolani e gigliati: "Siamo arrivati a Cagliari lo stesso anno. Abbiamo passato insieme tre anni intensi. Vedere tutta la gente di Cagliari applaudirlo è una cosa molto bella. Davide era un ragazzo sorridente, una persona speciale".

Il primo tempo di Cagliari-Fiorentina? "Mi aspettavo una partita più divertente, con entrambe le difese che hanno fatto molto bene. Il Cagliari ha avuto un paio di occasioni dalla distanza e la Fiorentina quando è stata in grado di cambiare velocità. E' mancato un po' Muriel, poco servito e molto bene controllato".

Barella e Cragno? "Cragno ha fatto una grandissima parata nell'unica occasione creata dalla Fiorentina e questo dimostra le sue qualità. Barella invece ha fatto il solito grande movimento e la solita qualità".

I nuovi talenti del calcio italiani? "Ci sono talenti a giro interessanti. Un paio di questi, Bernardeschi e Chiesa su tutti, possono diventare dei campioni. Stanno giocando tanto e stanno crescendo. E' un buon punto di partenza".

Il sorteggio di Champions della Juve con l'Ajax? "Gli olandesi è una squadra di giovani, che esprime ottimo calcio. Ha messo sotto il Real sia a livello tecnico che fisico. La Juve però c'è"

L'Arsenal per il Napoli in Europa League? "E' un bello scoglio, ma il Napoli è attrezzato per affrontare i gunners".

L'eliminazione dell'Inter? "Dispiace per l'eliminazione ma l'Eintracht ha meritato la qualificazione. Hanno pesato le tante assenze".

La stagione dell'Atalanta? "Sono quattro-cinque anni che il progetto dell'Atalanta è serio e valido. Merito di Percassi e del lavoro che viene fatto a 360°, compreso il settore giovanile".

La stagione all'Alma Juventus Fano? "Dobbiamo salvarci. Siamo nelle ultime posizioni ma siamo anche a -1 dalla salvezza diretta. Abbiamo le qualità per salvarci".